YouTube анонсировал платную подписку на каналы

Видеосервис YouTube планирует ввести платную подписку на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео и онлайн-трансляциям.

Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц. В данный момент функция, которая получила название функция Channel Memberships, находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.

Ранее руководство YouTube сообщило о решении специально отмечать видеоролики, подготовленные государственными СМИ.