YouTube анонсировал платную подписку на каналы

Видеосервис YouTube планирует ввести платную подписку на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. Об этом говорится в официальном блоге компании.
Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео и онлайн-трансляциям.
Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц. В данный момент функция, которая получила название функция Channel Memberships, находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.
Ранее руководство YouTube сообщило о решении специально отмечать видеоролики, подготовленные государственными СМИ.