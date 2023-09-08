Никакого подогрева сидений по подписке: BMW избавятся от одного из своих сервисов

В BMW отметили, что эксперимент с подпиской на подогрев сидений оказался неудачным. По словам представителей бренда, клиенты неправильно поняли, для чего нужна эта услуга.

Related video

BMW решили отказаться от сервиса, который предлагал подогрев сидений для авто по подписке. Бренд столкнулся с негативной реакцией со стороны своих клиентов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В BMW подтвердили, что подогрев сидений больше не будет доступен по подписке. Тем не менее клиенты в будущем смогут получить множество других услуг за дополнительную плату.

Клиенты BMW могли купить функцию подогрева сидений по ежемесячной подписке с 2022 года. Сразу же после внедрения этой функции многие фанаты раскритиковали бренд.

Клиенты могли выбрать срок подписки на подогрев сидений Фото: Скриншот

Член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Питер Нота подчеркнул, что теперь подогрев сидений можно будет заказать только как опцию при покупке авто, если он не входит в базовую комплектацию. По его словам, клиенты неправильно поняли, для чего нужна эта услуга.

Важно

Бесплатная грелка для всех: Dacia высмеяли подписку BMW на подогрев сидений (фото)

В будущем для автомобилей BMW будут предложены различные цифровые сервисы, которые будут доступны по подписке. Так клиенты бренда смогут платить только за те функции, которые нужны им.

Ранее Фокус писал, что Hyundai запустили свой собственный сервис цифровой подписки для электромобилей.