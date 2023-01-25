Бесплатная грелка для всех: Dacia высмеяли подписку BMW на подогрев сидений (фото)

Dacia предлагает в трех дилерских центрах Великобритании получить бесплатную грелку. В компании уверены, что подписки на некоторые функции автомобиля не являются правильным решением.

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Dacia высмеяла BMW за их решение ввести платные подписки на функции своих автомобилей. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В Великобритании Dacia предлагает для своих клиентов бесплатные грелки. Их можно получить в некоторых дилерских центрах бренда.

[ + – ] Грелка предназначена для владельцев авто без подогрева сидений Фото: Dacia

Бренд-директор Dacia в Великобритании Люк Брод заявил, что автопроизводители не должны просить своих клиентов оформлять подписку на функции автомобиля, которые устанавливаются прямо на заводе. Особенно забавным он считает подписку на подогрев сидений от BMW.

Dacia отличается своим бюджетным подходом к продажам. Их автомобили являются одними из самых дешевых в Европе, но модели Sandero Stepway, Duster и Jogger имеют подогрев передних сидений в качестве стандартного оборудования.

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Грелки для владельцев автомобилей без подогрева сидений можно будет бесплатно получить в дилерских центрах Dacia в Лондоне, Манчестере и Суонси с 1 по 2 февраля. Чтобы забрать их, не нужно ничего покупать.

[ + – ] Бесплатную грелку можно получить в одном из дилерских центров Dacia в Великобритании Фото: Dacia

Ранее Фокус сообщал, что Dacia начали продавать в Европе гибридный универсал Jogger Hybrid 140.