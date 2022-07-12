Подогрев сидений по подписке: BMW предлагают брать напрокат опции авто

Опции для новых BMW доступны в аренду по онлайн-подписке. Покупатели смогут сэкономить и платить за оборудование только тогда, когда пользуются им.

BMW начали продажу опций для своих моделей по подписке. Теперь покупатели смогут оплачивать их только в случае использования. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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Первыми новую услугу смогут опробовать автомобилисты из Южной Кореи, но вскоре ее предложат и в других странах — Великобритании, Германии и ЮАР. Там предлагают оформить подписку на подогрев сидений для электрокара BMW iX: он стоит 18 долларов (24 000 вон) в месяц, $176 за год и $283 – за три года. Подписка на обогрев руля оценили в $10 за месяц 92 доллара в год и $161 за три года.

[ + – ] Подогрев сидений BMW iX стоит $18 в месяц Фото: BMW

Подписка позволит сэкономить деньги, ведь заказать подогрев сидений для BMW на постоянной основе можно за 406 долларов, а руля – за $222. Поскольку пользуются этими опциями только в осенне-зимний период, то в летние месяцы подписку можно не оплачивать.

Кроме того, подобная аренда доступна для различных мультимедийных функций. Так, беспроводной Apple CarPlay предлагают по подписке за 305 долларов на неограниченное время, а синтезатор звука двигателя (он делает его громче и сочнее) — за $138.

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Следует отметить, что все опции активируются через приложение BMW ConnectedDrive Store. Для этого не нужно доставлять какое-либо оборудование – оно установлено на заводе, но заблокировано.

Ранее Фокус сообщал, что BMW выпустят первый в мире бронированный электромобиль — он появится в 2023 году.