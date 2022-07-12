Підігрів сидінь за підпискою: BMW пропонують брати напрокат опції авто

Опції для нових BMW доступні в оренду за онлайн-підпискою. Покупці зможуть заощадити та платити за обладнання лише тоді, коли користуються ним.

BMW розпочали продаж опцій для своїх моделей за підпискою. Тепер покупці зможуть оплачувати їх лише в разі використання. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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Першими нову послугу матимуть змогу випробувати автомобілісти з Південної Кореї, але незабаром її запропонують і в інших країнах — Великій Британії, Німеччині та ПАР. Там пропонують оформити підписку на підігрів сидінь для електрокара BMW iX : він коштує 18 доларів (24 000 он) на місяць, $176 за рік і $283 — за три роки. Підписку на обігрів керма оцінили у $10 за місяць 92 долари на рік та $161 за три роки.

[ + – ] Підігрів сидінь BMW iX коштує $18 на місяць Фото: BMW

Підписка дозволить заощадити гроші, адже замовити підігрів сидінь для BMW на постійній основі можна за 406 доларів, а керма — за $222. Оскільки користуються цими опціями лише в осінньо-зимовий період, то в літні місяці підписку можна не оплачувати.

Крім того, така оренда є доступною для різних мультимедійних функцій. Так, бездротовий Apple CarPlay пропонують за підпискою за 305 доларів на необмежений час, а синтезатор звуку двигуна (він робить його гучнішим і соковитішим) — за $138.

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Слід зазначити, що всі опції активуються через програму BMW ConnectedDrive Store. Для цього не потрібно доставляти будь-яке обладнання — воно встановлене на заводі, але заблоковане.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW випустять перший у світі броньований електромобіль — він з'явиться у 2023 році.