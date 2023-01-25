Безкоштовна грілка для всіх: Dacia висміяли підписку BMW на підігрів сидінь (фото)

Dacia пропонує у трьох дилерських центрах Великої Британії отримати безкоштовну грілку. У компанії впевнені, що підписки деяких функцій автомобіля не є правильним рішенням.

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Dacia висміяла BMW за їх рішення ввести платні підписки на функції своїх автомобілів. Про це розповіли на сайті Motor1.

У Великій Британії Dacia пропонує для своїх клієнтів безкоштовні грілки. Їх можна отримати у деяких дилерських центрах бренду.

[ + – ] Грілка призначена для власників авто без підігріву сидінь Фото: Dacia

Бренд-директор Dacia у Великій Британії Люк Брод заявив, що автовиробники не повинні просити своїх клієнтів оформлювати підписку на функції автомобіля, які встановлюються прямо на заводі. Особливо кумедним він вважає підписку на підігрів сидінь від BMW.

Dacia відрізняється своїм бюджетним підходом до продажу. Їхні автомобілі є одними з найдешевших у Європі, але моделі Sandero Stepway, Duster та Jogger мають підігрів передніх сидінь як стандартне обладнання.

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Грілки для власників автомобілів без підігріву сидінь можна буде безкоштовно отримати у дилерських центрах Dacia у Лондоні, Манчестері та Суонсі з 1 по 2 лютого. Щоб забрати їх, не потрібно нічого купувати.

[ + – ] Безкоштовну грілку можна отримати в одному з дилерських центрів Dacia у Великій Британії Фото: Dacia

Раніше Фокус повідомляв, що Dacia почали продавати у Європі гібридний універсал Jogger Hybrid 140.