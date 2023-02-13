Новые электромобили Hyundai будут доступны по подписке

В отличие от конкурентов Hyundai не предлагает за оплату дополнительные функции своих авто. Подписка предусматривает регистрацию, страховку, помощь на дороге и расходы на техническое обслуживание.

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Hyundai решили присоединиться к BMW и Mercedes-Benz, запустив свой собственный сервис цифровой подписки для электромобилей. Новая услуга Evolve+ пока доступна только для моделей Kona Electric и Ioniq 5. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Подписка Evolve+ для Kona Electric стоит от 699 долларов в месяц. Для Ioniq 5 сервис обойдется дороже — от 899 долларов в месяц.

В Hyundai считают, что Evolve+ гораздо лучше, чем подписки на автомобили других брендов. Они отметили, что подписчики могут отменить подписку в любое время.

Evolve+ включает в себя регистрацию, страховку, помощь на дороге и расходы на техническое обслуживание. В Hyundai поделились, что сервис предлагает воспользоваться их электромобилями по более низкой цене.

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Каждый платеж рассчитан на 28 дней и позволяет проехать до 1600 км. Каждые следующие 160 км после достижения лимита обойдутся по 20 долларов.

Для сервиса было создано отдельное приложение. Клиенты могут зайти в него, найти автомобиль и оплатить услуги онлайн.

Подписка Evolve+ доступна только в США. Обязательными условиями являются минимальный возраст клиента 25 лет и не менее трех лет безаварийного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz предлагает повышать мощность авто за доплату.