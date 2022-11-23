Лошадиные силы по подписке: Mercedes-Benz предлагает повышать мощность авто за доплату

Электрокарам Mercedes EQS и EQE предлагают повысить мощность по подписке. Для этого не нужно посещать СТО — моторы перенастроят обновив программное обеспечение онлайн.

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Mercedes-Benz планирует внедрить новую услугу – опции по подписке. Первыми новую функцию получат электромобили Mercedes EQS и EQE. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Подписка на опции позволяет владельцу авто не покупать их сразу, а оплачивать их только тогда, когда он пользуется ими. Mercedes-Benz не является первопроходцем в этой сфере: например, BMW предлагает подписку на подогрев сидений – его можно оплачивать только в осенне-зимний период.

[ + – ] Кроссоверу Mercedes-Benz EQE SUV можно увеличить мощность с 292 до 354 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Однако в Mercedes-Benz пошли дальше и предлагают подписку на дополнительную мощность мотора авто. Ее повысят дистанционно – исключительно за счет обновления программного обеспечения и изменения настроек онлайн.

Так, базовым седану и кроссоверу Mercedes-Benz EQE 350 предлагают повысить мощность с 292 до 354 л. с. Это сократит время разгона до 100 км/ч на секунду – до 5,1-5,2 с.

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Более дорогим Mercedes EQS 350 подписка повысит мощность с 354 до 449 л. с. Они также станут почти на секунду быстрее при разгоне до сотни: у лифтбэка время сократится с 5,3 до 4,5 с, а у кроссовера – с 5,8 до 4,9 с.

Пока это пилотный проект Mercedes-Benz только для владельцев электрокаров из США. Стоимость подписки составляет 100 долларов в месяц или $1200 в год. Если эксперимент удастся, то подписку предложат в других странах и на большее количество опций.

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