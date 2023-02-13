Нові електромобілі Hyundai будуть доступні за передплатою

На відміну від конкурентів, Hyundai не пропонує за оплату додаткові функції своїх авто. Передплата передбачає реєстрацію, страховку, допомогу на дорозі та витрати на технічне обслуговування.

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Hyundai вирішили приєднатися до BMW та Mercedes-Benz, запустивши свій власний сервіс цифрової передплати для електромобілів. Нова послуга Evolve+ поки що доступна тільки для моделей Kona Electric та Ioniq 5. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Передплата Evolve+ для Kona Electric коштує від 699 доларів на місяць. Для Ioniq 5 сервіс обійдеться дорожче – від 899 доларів на місяць.

У Hyundai вважають, що Evolve+ набагато краще, ніж передплати автомобілів інших брендів. Вони зазначили, що передплатники можуть скасувати передплату в будь-який час.

Evolve+ включає реєстрацію, страховку, допомогу на дорозі і витрати на технічне обслуговування. Hyundai поділилися, що сервіс пропонує скористатися їх електромобілями за нижчою ціною.

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Кожен платіж розрахований на 28 днів та дозволяє проїхати до 1600 км. Кожні наступні 160 км після досягнення ліміту коштуватимуть 20 доларів.

Для сервісу було створено окрему програму. Клієнти можуть зайти в нього, знайти автомобіль та оплатити послуги онлайн.

Передплата Evolve+ доступна лише в США. Обов'язковими умовами є мінімальний вік клієнта 25 років та не менше трьох років безаварійного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz пропонує збільшувати потужність авто за доплату.