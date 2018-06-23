Европейцы все больше довольны жизнью в Евросоюзе, - опрос

Доверие к ЕС среди его граждан впервые за восемь лет поднялось до рекордной отметки, дойдя до 42%.

С осени 2017 года уровень доверия к ЕС повысился в 19 странах, согласно данным опроса Евробарометр.

Согласно его результатам, Брюсселю больше всего доверяют жители Литвы (66%), Португалии и Дании (по 57%), а также люксембуржцы и болгары (по 56%).

Кроме того, европейцы стали оптимистичнее оценивать экономическую ситуацию. Впервые с 2007 года больше половины европейцев позитивно оценивают экономическую ситуацию, а негативно — только 37%.

58% европейцев в целом поддерживают Евросоюз и 70% чувствуют себя его гражданами. Самыми большими достижениями они считают свободное передвижение людей, товаров и услуг по территории Евросоюза (этот вариант указали 58%) и мир среди стран-членов ЕС (54%).

Напомним, Меркель нужен срочный саммит лидеров стран ЕС.