Поезд с нефтью сошел с рельсов в США

В штате Айова (США) рядом с городом Дун сошли с рельсов 32 грузовых вагона с нефтью.
Об этом сообщается на сайте железной дороги BNSF Railway.
Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров).
Специалистам по опасным веществам и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс. баррелей нефти.
О причинах аварии не сообщается.
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Напомним, Иран призвал страны-участницы соглашения ОПЕК+ не соглашаться на увеличение объема добычи нефти.