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Видео Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

<span class="label red">Видео</span> Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии
кадр из видео

Трехметровая змея долго переползала дорогу

24.06.18 619
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Анаконда попала в объективы камер в бразильском городе Манаус. Змея, ытаясь переползти дорогу, практически полностью ее перекрыла.

Видео, снятое свидетелями происшествия, опубликовал местный портал UPI.

По словам автора видеоролика, дорога, на которой была замечена анаконда, проходит сквозь наибольшую зеленую зону в городе, и в этом районе можно иногда увидеть диких животных.

Ранее Фокус писал, что из-за паводка в США рыба "перебегает" дорогу

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