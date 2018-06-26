Производство опиума и кокаина в мире бьет рекорды, - ООН

275 млн человек в прошлом году по меньшей мере один раз употребляли наркотики

Объемы производства кокаина и опиума в мире достигли рекордного уровня, а рынки сбыта этих и других наркотиков расширяются. Об этом говорится в докладе о наркотиках, который составляет Управление ООН по наркотикам и преступности, передает Голос Америки.

С 2016 по 2017 годы объемы производства опиума выросли на 65%, составив 10 500 тонн, а в 2016 году в мире было произведено рекордное количество кокаина – более 1400 тонн.

Большая часть кокаина поступает из Колумбии и продается в Северной Америке. При этом Африка и Азия также становятся крупными узлами нелегальной наркоторговли и потребления наркотиков. Опиум в основном производится в Афганистане и поставляется по так называемому Балканскому маршруту в Турцию и Западную Европу.

Авторы доклада отмечают, что нарастающий опиоидный кризис становится серьезной угрозой для здоровья населения и правоохранительной ситуации во всем мире.

"В настоящее время на опиоиды приходится три четверти смертей, связанных с зависимостями. Таким образом, это серьезная проблема как в контексте Северной Америки, где к ней активно привлекают внимание СМИ, так и во многих районах Африки и Азии, где наблюдаются аналогичные проблемы", – сообщила директор операционного подразделения Управления по наркотикам и преступности Мива Като.

Согласно докладу, 275 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет в прошлом году по меньшей мере один раз употребляли наркотики, а почти полмиллиона людей с наркотической зависимостью умерли. По словам Като, это весьма консервативные оценки, а истинное число смертей и людей, употребляющих наркотики, может быть гораздо выше.

Авторы доклада отмечают, что в 2016 году самым популярным наркотиком была марихуана, однако пока рано говорить о влиянии легализации этого наркотика на уровень его потребления в развлекательных целях.

При этом в Колорадо, одном из первых американских штатов, который легализовал марихуану, выросло число случаев госпитализации при отравлении марихуаной, а также количество ДТП и летальных исходов.

Ранее итальянские ученые пришли к выводу, что кокаин, который попадает в реки Европы, делает обитающих в них европейских угрей гиперактивными и угрожает их выживанию.