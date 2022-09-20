В Израиле обнаружили самое раннее использование опиума (фото)

Находка была осуществлена в могильной яме в Тель-Йехуде. Эксперты наткнулись на остатки сосудов XIV века до н.э., в которых находилось наркотическое вещество.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Израиле археологи обнаружили самые ранние доказательства употребления опиума в древнем мире, пишет The Times of Israel.

Путем анализа остатков сосудов XIV века до н.э., раскопанных в могильной яме в Тель-Йехуде в центре Израиля, команда обнаружила то, что, является первым вещественным доказательством употребления психоактивного препарата в мире.

За последнее десятилетие исследований, посвященных хронологии распространения опиума, эксперты обнаружили мак, датируемый неолитическим периодом. Кроме того, существуют древние тексты, начиная с 6000 года до н.э., в которых говорится об употреблении опиума, а также об обширной религиозной иконографии. Но до сих пор археологи не находили вещественных доказательств.

[ + – ] После анализа органических остатков специалисты подтвердили, что остатки опиума находились в восьми сосудах

Остатки опиума были обнаружены в древних керамических кувшинах, которые были импортированы из Кипра, а также в других сосудах, использовавшихся в погребальном комплексе, обнаруженном в Тель-Йехуде. Здесь также выявили несколько ханаанских могил позднего бронзового века. Сосуды убрали для дальнейшего анализа остатков.

После анализа органических остатков специалисты подтвердили, что остатки опиума находились в восьми сосудах, собранных в Тель-Йехуде, некоторые из которых были местными, а другие импортированы из Кипра.

[ + – ] Вещество, обнаруженное археологами, является старейшим доказательством психоактивного употребления наркотиков в археологических записях

Вещество, обнаруженное археологами, является старейшим доказательством психоактивного употребления наркотиков в археологических записях, предшествовавшим широко известной находке каннабиса Тель-Арад.

В древние времена опиум использовали для самых разных целей: в медицинских, культовых и ритуальных. Однако в данном случае, по мнению экспертов, цель применения имела именно ритуальный характер.

Напомним, что ранее в Израиле совершили другую не менее интересную находку. Так, в Иерусалиме обнаружили панели из слоновой кости, упомянутые в Библии. Как выяснили исследователи, в древние времена эти панели встраивали в деревянную мебель, скорее всего, в раскладывающуюся кушетку, которую использовала элита.