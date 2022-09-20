В Ізраїлі виявили найбільш раннє використання опіуму (фото)

Знахідку здійснили в могильній ямі в Тель-Єгуді. Експерти натрапили на залишки посудин XIV століття до н.е., де була наркотична речовина.

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У ході своїх недавніх археологічних розкопок в Ізраїлі археологи виявили найраніші докази вживання опіуму в стародавньому світі, пише The Times of Israel.

Шляхом аналізу залишків посудин XIV століття до н.е., розкопаних у могильній ямі в Тель-Єгуді в центрі Ізраїлю, команда виявила те, що є першим речовим доказом вживання психоактивного препарату у світі.

За останнє десятиліття досліджень, присвячених хронології поширення опіуму, експерти виявили мак, датований неолітичним періодом. Крім того, існують стародавні тексти, починаючи з 6000 року до н.е., де йдеться про вживання опіуму, а також про велику релігійну іконографію. Але досі археологи не знаходили речових доказів.

[ + – ] Після аналізу органічних залишків фахівці підтвердили, що залишки опіуму перебували у восьми посудинах

Залишки опіуму виявили в стародавніх керамічних глечиках, які були імпортовані з Кіпру, а також в інших посудинах, що використовувалися в похоронному комплексі, виявленому в Тель-Єгуді. Тут також виявили кілька ханаанських могил пізнього бронзової доби. Посуд прибрали для подальшого аналізу залишків.

Після аналізу органічних залишків фахівці підтвердили, що частки опіуму були у восьми посудинах, зібраних у Тель-Єгуді, деякі з яких були місцевими, інші імпортовані з Кіпру.

[ + – ] Речовина, виявлена археологами, є найстарішим доказом психоактивного вживання наркотиків в археологічних записах

Речовина, виявлена археологами, є найстарішим доказом психоактивного вживання наркотиків в археологічних записах, що передував широко відомій знахідці канабісу Тель-Арад.

У давні часи опіум використовували для різних цілей: медичних, культових і ритуальних. Однак у цьому випадку, на думку експертів, мета застосування мала саме ритуальний характер.

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі зробили іншу не менш цікаву знахідку. В Єрусалимі виявили панелі зі слонової кістки, згадані в Біблії. Як з'ясували дослідники, в давні часи ці панелі вбудовували в дерев'яні меблі, швидше за все, в кушетку, що розкладається, яку використовувала еліта.