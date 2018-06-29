Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Видео Аэропорт на Бали закрыли из-за вулкана

Видео Аэропорт на Бали закрыли из-за вулкана

<span class="label red">Видео</span> Аэропорт на Бали закрыли из-за вулкана
Фото: Укринформ

Отменено 450 рейсов

29.06.18 73
000

В Индонезии на острове Бали из-за возобновившейся активности вулкана Агунг закрыли международный аэропорт.   

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти в пятницу.

Всего отменено 450 рейсов, которыми должны были воспользоваться 75 тысяч человек.

Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км. Синоптики предупреждают, что ветер может отнести пепел к густонаселенному острову Ява.

Напомним, вулкан Килауэа, который извергается на Большом острове Гавайев, выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов. 

Минералы среди других вулканических пород находят на улицах и пляжах острова. Местные жители назвали оливины "маленькими камнями Килауэа".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В аэропортах США будут дополнительно проверять ручную кладьНебо и земля. Сколько аэропортов нужно УкраинеВ Южной Корее в аэропорту столкнулись два самолета
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4112
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58216
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5802
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7759
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22113
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12362
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2653
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18750
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3746
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8613
  1. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51 американским штатом 3356 / 3941
  2. В Британии археологи откопали "руку бога" 2733 / 3774
  3. Скандальную Зайцеву заметили с подругами на улице в Харькове 2398 / 2872
  4. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 1821 / 4076
  5. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 989 / 1058
  6. В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг 956 / 1108
  7. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 811 / 2948
  8. Жителям Туркменистана моложе 40 лет запретили выезд из страны, - СМИ 769 / 855
  9. Супрун рассказала, как уберечь спину от болезней 745 / 862
  10. СБУ инсценировала убийство активиста 672 / 761
  1. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51 американским штатом 13 / 3941
  2. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 11 / 1058
  3. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 6 / 4076
  4. Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 5 / 172
  5. Двенадцатый штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 5 / 235
  6. Сенцов смотрит телевизор, пишет сценарий, - омбудсмен РФ 5 / 699
  7. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 4 / 2948
  8. В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг 4 / 1108
  9. Порошенко хочет внести изменения в Конституцию 3 / 452
  10. Модельное агентство для тех, кому за 50, открылось в Киеве 3 / 990
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.