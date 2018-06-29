В Индонезии на острове Бали из-за возобновившейся активности вулкана Агунг закрыли международный аэропорт.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти в пятницу.

Всего отменено 450 рейсов, которыми должны были воспользоваться 75 тысяч человек.

Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км. Синоптики предупреждают, что ветер может отнести пепел к густонаселенному острову Ява.

Напомним, вулкан Килауэа, который извергается на Большом острове Гавайев, выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов.

Минералы среди других вулканических пород находят на улицах и пляжах острова. Местные жители назвали оливины "маленькими камнями Килауэа".