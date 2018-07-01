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Видео Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины

<span class="label red">Видео</span> Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Сегодня отмечается День Канады

01.07.18 1753
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Президент Петр Порошенко поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады, который ежегодно отмечается 1 июля. Об этом он написал в Facebook.

"В мире, наверное, нет искреннее друга для Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!", - написал Порошенко.

День Канады - национальный праздник Канады, общегосударственный выходной день, отмечающий годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство Канада.

Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил страны Евросоюза за продление санкций против России.

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