Президент Петр Порошенко поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады, который ежегодно отмечается 1 июля. Об этом он написал в Facebook.

"В мире, наверное, нет искреннее друга для Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!", - написал Порошенко.

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День Канады - национальный праздник Канады, общегосударственный выходной день, отмечающий годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство Канада.

Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил страны Евросоюза за продление санкций против России.