Делегации США и КНДР провели переговоры

США и КНДР впервые после встречи лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре, провели переговоры.

Они прошли в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом, сообщает CNN.

Американскую делегацию возглавлял посол США на Филиппинах Сун Ким, который принимал участие в переговорах Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

В ходе встречи стороны обсудили осуществление достигнутых в Сингапуре договоренностей. Других подробностей не приводится.

Отметим, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Напомним, Трамп продлил санкции против Северной Корее на год.