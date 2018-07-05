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Главная » Мир » В Приднестровье происходят очень странные вещи

В Приднестровье происходят очень странные вещи

В Приднестровье происходят очень странные вещи
Фото: newsmaker.md

По непризнанной республике перемещают оружие

05.07.18 2540
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По Приднестровью грузовики перевозят оружие. Официальные власти утверждают, что ничего не знают о происходящем. 

"В Приднестровье происходят очень странные вещи. Десятки немаркированных грузовиков транспортируют боеприпасы и оружие из склада Кобасна в неизвестные места", - заявила спикер парламента Андриан Канду на выставке "Фарика" в Publika TV, сообщает IPN

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду. 

По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове, можно назвать гибридной войной на уровне кибератак, пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.

"Вот почему мы стараемся найти совместное решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в области нашего сотрудничества", - добавил глава законодательного органа.

Напомним, Украина согласна предоставить коридор для вывода на родину российских войск и вывоза боеприпасов из Приднестровья.

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