По Приднестровью грузовики перевозят оружие. Официальные власти утверждают, что ничего не знают о происходящем.

"В Приднестровье происходят очень странные вещи. Десятки немаркированных грузовиков транспортируют боеприпасы и оружие из склада Кобасна в неизвестные места", - заявила спикер парламента Андриан Канду на выставке "Фарика" в Publika TV, сообщает IPN.

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.

По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове, можно назвать гибридной войной на уровне кибератак, пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.

"Вот почему мы стараемся найти совместное решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в области нашего сотрудничества", - добавил глава законодательного органа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кишинев и Тирасполь возобновили переговоры

Напомним, Украина согласна предоставить коридор для вывода на родину российских войск и вывоза боеприпасов из Приднестровья.