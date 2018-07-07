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Главная » Мир » Видео В Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек

Видео В Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек

<span class="label red">Видео</span> В Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек
Фото: www3.nhk.or.jp

47 человек считаются пропавшими без вести

07.07.18 12
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Количество погибших из-за сильнейших дождей в Японии достигло 47 человек.

Об этом сообщает в субботу японский телеканал NHK.

Кроме того, 47 человек считаются пропавшими без вести.

В частности, на западе Японии в префектуре Хиросима погибли 22 человека, а еще 23 пропали без вести. В префектуре Эхимэ на острове Сикоку погибли 18 человек, а с девятью не удается установить связь.



Спасателям удалось найти пять человек, но они пока что находятся в бессознательном состоянии.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

Отметим, в июне сильное землетрясение в префектуре Осака в Японии привело к гибели трех человек.

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