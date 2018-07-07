Количество погибших из-за сильнейших дождей в Японии достигло 47 человек.



Об этом сообщает в субботу японский телеканал NHK.



Кроме того, 47 человек считаются пропавшими без вести.

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В частности, на западе Японии в префектуре Хиросима погибли 22 человека, а еще 23 пропали без вести. В префектуре Эхимэ на острове Сикоку погибли 18 человек, а с девятью не удается установить связь.





Спасателям удалось найти пять человек, но они пока что находятся в бессознательном состоянии.



В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.



Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

Отметим, в июне сильное землетрясение в префектуре Осака в Японии привело к гибели трех человек.