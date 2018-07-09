Британия усилит флот в Северной Атлантике

В связи растущей военной угрозой со стороны РФ, Объединенное Королевство увеличит свое присутствие в Северной Атлантике

С целью противостояния военной угрозе со стороны России, Великобритания увеличит свой контингент военно-морских сил в Северной Атлантике.

Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Sky News.

"Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ", - сказал он.

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Как отметил Джонс, главной задачей Британского флота будет защита кабелей связи, которые расположены на глубине в тысячи метров, и через которые проходят порядка 97% мировых коммуникаций.

Он добавил, что возможности россиян позволяют обнаруживать эти кабели и "работать" с ними на большой глубине.

Напоминаем, что ранее корабли российского ВМФ проводили учения в Средиземном море.