Место Бориса Джонсона занял Джереми Хант

Новым министром иностранных дел Великобритании назначили министра здравоохранения Джереми Ханта.
Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Терезы Мэй в Twitter.
"Королева одобрила назначение достопочтенного Джереми Ханта на должность министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении.
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Министерство здравоохранения возглавит министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании Мэтт Хэнкок. На его место, в свою очередь, назначен член парламента и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.
Напомним, что 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за нового плана премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза.