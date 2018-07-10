РФ отказала Польше в реконструкции разрушенного самолета Качиньского

В России отказались предоставить Польше возможность провести реконструкцию самолета Ту-154М, который в апреле 2010 года потерпел крушение около российского Смоленска вместе с польским руководством на борту.



Об этом во вторник, 10 июля, сообщает пресс-служба польской подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы.



В частности, в ответе МИД РФ от 22 мая 2018 года говорится, что проведение в Смоленске реконструкции самолета из обломков, собранных на месте происшествия, невозможно.

Польская подкомиссия отметила, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции признает реконструкцию разбитого самолета "очень важной и нужной" в выяснении причин катастрофы. Реконструкция является "ключевой" процедурой для установления причин Смоленской катастрофы, отмечали в ІСАО.

Напомним, 10 апреля 2010 года возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек.

Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. 10 января польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв.

Причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском стал взрыв на борту самолета Ту-154М. Об этом в апреле заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.