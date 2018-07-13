В Тернопольской области нашли древнее захоронение мужчины и женщины, скелеты которых лежали в обнимку. Об этом сообщает издание The Sun.

Захоронению, которое было найдено в селе Петриков, по словам археологов, около 3000 лет. Оно относится к эпохе Высоцкой культуры.

Фото: Микола Бандривский

"На сегодняшний день на территории распространения последней (Высоцкой культуры – прим.) известно 58 парных захоронения. И, что интересно: в то время, как в других уголках Европы умерших мужчин и женщин в парных захоронениях клали, в основном, только друг возле друга, то в парных захоронениях Высоцкой культуры умершим в "парных могилах" всегда придавали элементы близости, нежности и нескрываемой симпатии друг к другу", - пишет археолог Николай Бандривский.

По его словам, женщина, скорее всего, легла в могилу вместе с мужем добровольно, предварительно выпив яд.

Напомним, в Греции нашли самую древнюю рукописную копию "Одиссеи".