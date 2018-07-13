В Колорадо мужчине повезло, что он остался жив после того, как его затянуло под поезд.

Камеры видеонаблюдения запечатлели этот момент. На видеозаписи видно, как мужчина выходит из поезда и пытается вывезти свой велосипед через двери. Когда поезд начинает движение, мужчина падает и попадает в ловушку между вагоном и платформой.

Адвокат мужчины заявил, что его клиент получил переломы ребер и позвоночника, а также сломал руку. Выяснилось, что оператор поезда не увидел, что мужчина попал в ловушку.

Напомним, в Баварии столкнулись два поезда, есть погибшие.