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Видео Американец выжил после падения под поезд

<span class="label red">Видео</span> Американец выжил после падения под поезд
Скриншот видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели этот момент

13.07.18 35
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В Колорадо мужчине повезло, что он остался жив после того, как его затянуло под поезд.

Камеры видеонаблюдения запечатлели этот момент. На видеозаписи видно, как мужчина выходит из поезда и пытается вывезти свой велосипед через двери. Когда поезд начинает движение, мужчина падает и попадает в ловушку между вагоном и платформой.

Адвокат мужчины заявил, что его клиент получил переломы ребер и позвоночника, а также сломал руку. Выяснилось, что оператор поезда не увидел, что мужчина попал в ловушку.

 Напомним, в Баварии столкнулись два поезда, есть погибшие.

 

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