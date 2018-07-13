Из-за электронной сигареты пилота, самолет пошел на резкое снижение

Также, в салоне снизился уровень кислорода

На борту самолета авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение.

Об этом сообщает ВВС.

Самолет следовал из Даляня в Гонконг. Пилот пытался скрыть факт своего курения и случайно отключил кондиционер, что привело к резкому понижению уровня кислорода в самолете.

После отключения кондиционера с потолка выпали кислородные маски, а экипаж резко понизил высоту полета (на 6200 метров).

После того, как причина инцидента была выяснена, самолет вновь поднялся на нормальную высоту.

Предварительное расследование управления гражданской авиации Китая установило, что второй пилот пытался отключить вентиляционную систему, чтобы пары его электронной сигареты не достигли пассажиров, но при этом он по ошибке отключил кондиционер.

Эксперты по авиации поставили под сомнение решение пилотов продолжать полет, несмотря на потерю уровня кислорода.

Напомним, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет.