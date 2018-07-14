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Главная » Мир » В Турции береговая охрана спасла десятки мигрантов

В Турции береговая охрана спасла десятки мигрантов

В Турции береговая охрана спасла десятки мигрантов
Фото: fastcoexist.com

Людям оказали первую медицинскую помощь

14.07.18 39
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Береговая охрана в Турции спасла 34 нелегальных мигранта на острове Богаз у побережья района Чешме в провинции Измир.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Нелегалы сумели доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка. "В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые совершили семь вылетов на остров, чтобы снять с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей", – сказано в сообщении.

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Людям оказали первую медицинскую помощь. В числе спасенных оказалась беременная женщина, которую доставили в больницу.

Кроме того, еще четырех мигрантов доставили в больницу на осмотр.

Продолжаются поиски одного из беженцев.

Напомним, Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества нелегальных мигрантов, которые будут стараться попасть в Евросоюз через территорию нашей страны.

 

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