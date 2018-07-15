Трамп прибыл в Хельсинки для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки, где в понедельник он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК.

Президентский борт приземлился в 20.40 по местному времени.

Трампа с супругой Меланьей встречали посол США в Финляндии с супругой, глава аппарата президента Финляндии, руководитель протокола финского МИД. После короткого приветствия американский президент и его супруга сели в лимузин, из которого они помахали встречавшим их журналистам.

С президентом США прибыла большая делегация.

Общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки продлится около трёх часов согласно расписанию саммита.

Напомним, в Шотландии задержан активист, который пролетел над головой Трампа с протестным плакатом.