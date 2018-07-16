Могерини назвала США другом Европейского союза

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности заявила, что США по-прежнему являются партнером Евросоюза

По словам представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини, Соединенные Штаты по-прежнему остаются другом Европейского Союза, несмотря на кадровые изменения в администрации американского президента. Об этом сообщает Associated Press.

Накануне, в воскресение, 15 июля, Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС стоит в числе противников его страны.

"Европейский Союз это противник в том, что он делает по отношению к нам в области торговли", сказал он.

Накануне встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 16 июля, Федерика Могерини заявила, что считает Соединенные Штаты близким партнером и другом.

"Мы всегда будем так считать", - сказала она.

Напоминаем, что в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.