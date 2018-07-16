В индонезийском селе в провинции Западное Папуа разгневанная толпа убила около 300 крокодилов в после того, как один из местных жителей был убит рептилией. Об этом сообщает NDTV.

48-летний мужчина собирал траву для домашнего скота на территории крокодилий фермы, где стал жертвой рептилии. После его похорон несколько сотен местных жителей решили отомстить за его смерть.

Руководство фермы принесло соболезнования и согласилось выплатить семье погибшего компенсацию, но это не успокоила разъяренную толпу. Несколько сотен человек, вооруженных ножами, мачете и лопатами двинулись на ферму и убили там 292 крокодила – от крошечных детенышей до двухметровых взрослых особей.

Немногочисленные полицейские не смогли им помешать.

В Индонезии убийство крокодилов, которые находятся под охраной государства, карается штрафом или тюремным заключением. Правоохранители готовятся предъявить обвинения участникам нападения на рептилий.

Indonesian villagers kill nearly 300 crocodiles in revenge attack https://t.co/T59yTcfVze pic.twitter.com/g0c5hZ8K6E — Reuters Top News (@Reuters) 16 июля 2018 г.

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