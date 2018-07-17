Новый глава МИД Британии призвал Россию признать ответственность за сбитый MH17

В британском ведомстве заявили, что малазийский Боинг был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил РФ

Великобритания поддерживает призывы Австралии и Нидерландов к России признать ответственность за катастрофу малазийского Боинга рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на заявление нового главы МИД Великобритании Джереми Ханта по случаю четвертой годовщины катастрофы.

"Великобритания полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призывах к Российской Федерации признать ответственность государства и сотрудничать с ними, обеспечив справедливость для жертв этой трагедии. Великобритания будет продолжать полностью поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает РФ сотрудничать полностью со следствием и оказывать любую помощь, которую (следственная группа - ред.) попросит согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Важно, чтобы это расследование привело к уголовному преследованию и чтобы ответственные лица понесли наказание за это ужасное преступление", - говорится в заявлении.

В британском ведомстве также добавили, что благодаря 4-летней работе Совместной следственной группы (JIT) мир узнал, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил РФ.

Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на Донбассе в июле 2014 года. На борту лайнера были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Напоминаем, что лидеры 28 стран-членов ЕС также призвали Российскую Федерацию признать ответственность по делу о катастрофе малазийского самолета.