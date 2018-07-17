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Главная » Мир » Новый глава МИД Британии призвал Россию признать ответственность за сбитый MH17
Крушение Boeing на Донбассе

Новый глава МИД Британии призвал Россию признать ответственность за сбитый MH17

Новый глава МИД Британии призвал Россию признать ответственность за сбитый MH17
Фото: с сайта радио Свобода

В британском ведомстве заявили, что малазийский Боинг был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил РФ

17.07.18 40
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Великобритания поддерживает призывы Австралии и Нидерландов к России признать ответственность за катастрофу малазийского Боинга рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на заявление нового главы МИД Великобритании  Джереми Ханта по случаю четвертой годовщины катастрофы.

"Великобритания полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призывах к Российской Федерации признать ответственность государства и сотрудничать с ними, обеспечив справедливость для жертв этой трагедии. Великобритания будет продолжать полностью поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает РФ сотрудничать полностью со следствием и оказывать любую помощь, которую (следственная группа - ред.) попросит согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Важно, чтобы это расследование привело к уголовному преследованию и чтобы ответственные лица понесли наказание за это ужасное преступление", - говорится в заявлении. 

В британском ведомстве также добавили, что благодаря 4-летней работе Совместной следственной группы (JIT) мир узнал, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил РФ. 

Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками на Донбассе в июле 2014 года. На борту лайнера были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Напоминаем, что лидеры 28 стран-членов ЕС также призвали Российскую Федерацию признать ответственность по делу о катастрофе малазийского самолета.

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