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Главная » Мир » Фото Сильная жара в Ирландии помогла обнаружить новый Стоунхендж

Фото Сильная жара в Ирландии помогла обнаружить новый Стоунхендж

<span class="label red">Фото</span> Сильная жара в Ирландии помогла обнаружить новый Стоунхендж

Остатки древнего сооружения "пропечатались" на земле

19.07.18 256
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Неимоверная жара помогла обнаружить остатки древних сооружений на Британских островах. Одной из таких находок стал "новый Стоунхендж" в Ирландии. Об этом сообщает BBC News .

Обычно следы древних построек незаметны за густой растительностью, однако после того, как трава пожелтела и посохла из-за сильной жары, ситуация изменилась. С земли такие "отпечатки" видно плохо, но с воздуха они отчетливо заметны. Растения над канавами, создаваемыми памятниками, растут более активно, потому что траншеи сохраняют больше влаги, чем окружающая почва, что делает их хорошо видными сверху.

44-летний Энтони Мерфи в графстве Мит проводил аэрофотосъемку, когда заметил "удивительную деталь", из-за чего он даже "хихикнул от волнения, ожидая, что кто-то ущипнет и разбудит его".

Остатки хенджа представляют собой круглую отметину диаметром 150 метров. По оценкам, возраст находки составляет около пяти тысяч лет и сооружение было построено во времена позднего неолита или раннего бронзового века.

Хендж является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн в долине реки Бойн (40 километров к северу от Дублина), который включает в себя могильные курганы, менгиры и другие хенджи. 

Раскопки на этом месте пока не планируются, так как хэндж находится на территории фермы.

Напомним, мощное землетрясение, произошедшее минувшей осенью в Мексике, позволило ученым обнаружить два храма, которые ранее были сокрыты в одной из пирамид комплекса Теопанцолко, расположенного вблизи города Куэрнавака.

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