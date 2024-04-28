Путь мертвых в загробный мир: в Ирландии обнаружили скрытые древние сооружения (фото)
Ученые использовали технологию лазерного зондирования почвы и нашли группу редких памятников эпохи неолита, которые имели ритуальное значение.
Благодаря лидару, технологии, которая использует лазеры для картографирования местности, археологи смогли найти скрытые структуры под землей в Ирландии. Это группа из пяти сооружений эпохи неолита, которые, как предполагают ученые, использовались как своеобразный путь для умерших перед их перемещением в загробный мир. Результаты исследования были опубликованы в журнале Antiquity, пишет IFLScience.
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В Ирландии находится много доисторических памятников, но некоторые из них сложно обнаружить, ведь они скрыты под слоями осадочных пород, которые накопились за тысячи лет. Но с помощью лидара, который был установлен на самолете, археологи обнаружили ранее неизвестные пять скрытых под землей структур, которые относятся к эпохе неолита. Эти сооружения известны как курсусы их очень редко находят в Ирландии.
Эти сооружения относятся к середине эпохи неолита межу 8000 и 2000 годами до нашей эры и представляют собой пару длинных узких траншей или рвов, размер которых колеблется от 150 до 200 метров. Самый большой курсус имеет длину 400 метров.
Такие сооружения являются редкостью для Ирландии, а потому археологи были удивлены, когда обнаружили сразу 5 курсусов. Ученые точно не могут сказать, какое истинное предназначение данных сооружений, но предполагают, что они имели ритуальное значение.
По крайней мере новые находки дают некоторые подсказки относительно их функции. 4 из пяти сооружений размещены таким образом, что они указывают на восход Солнца в день летнего солнцестояния, а одно сооружение – на восход Солнца в день осеннего равноденствия. При этом курсусы находятся рядом с большими древними захоронениями.
Поэтому ученые предполагают, что во время похорон люди могли нести мертвых вдоль длинных сооружений, прежде чем похоронить их в одном из захоронений. Археологи считают, что курсусы могли символизировать собой физический указатель пути для мертвых перед тем, как они попадут в загробный мир.
По словам ученых, восход Солнца прямо за местами захоронений, если смотреть изнутри курсуса в важные моменты года, мог символизировать последнее путешествие умершего человека из страны живых на небеса.
Также авторы исследования указывают на то, что в эпоху неолита у древних людей не было металлических инструментов, а потому для создания невероятных сооружений они скорее всего использовали деревянные лопаты. Учитывая масштаб сооружений, для их строительства требовалось очень много времени и усилий, говорят археологи.
Как уже писал Фокус, ученые обнаружили останки "мега-раптора" и он был в разы больше, чем их показывал Голливуд. Новое открытие ученых в очередной раз перевернуло все что мы знаем о динозаврах, в этот раз коснувшись размеров популярных велоцерапторов. Новая находка говорит о том, что их представители могли иметь огромные размеры.
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