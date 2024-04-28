Путь мертвых в загробный мир: в Ирландии обнаружили скрытые древние сооружения (фото)

Ученые использовали технологию лазерного зондирования почвы и нашли группу редких памятников эпохи неолита, которые имели ритуальное значение.

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Благодаря лидару, технологии, которая использует лазеры для картографирования местности, археологи смогли найти скрытые структуры под землей в Ирландии. Это группа из пяти сооружений эпохи неолита, которые, как предполагают ученые, использовались как своеобразный путь для умерших перед их перемещением в загробный мир. Результаты исследования были опубликованы в журнале Antiquity, пишет IFLScience.

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В Ирландии находится много доисторических памятников, но некоторые из них сложно обнаружить, ведь они скрыты под слоями осадочных пород, которые накопились за тысячи лет. Но с помощью лидара, который был установлен на самолете, археологи обнаружили ранее неизвестные пять скрытых под землей структур, которые относятся к эпохе неолита. Эти сооружения известны как курсусы их очень редко находят в Ирландии.

Эти сооружения относятся к середине эпохи неолита межу 8000 и 2000 годами до нашей эры и представляют собой пару длинных узких траншей или рвов, размер которых колеблется от 150 до 200 метров. Самый большой курсус имеет длину 400 метров.

Благодаря лидару, технологии, которая использует лазеры для картографирования местности, археологи смогли найти скрытые структуры под землей в Ирландии Фото: Live Science

Такие сооружения являются редкостью для Ирландии, а потому археологи были удивлены, когда обнаружили сразу 5 курсусов. Ученые точно не могут сказать, какое истинное предназначение данных сооружений, но предполагают, что они имели ритуальное значение.

По крайней мере новые находки дают некоторые подсказки относительно их функции. 4 из пяти сооружений размещены таким образом, что они указывают на восход Солнца в день летнего солнцестояния, а одно сооружение – на восход Солнца в день осеннего равноденствия. При этом курсусы находятся рядом с большими древними захоронениями.

Поэтому ученые предполагают, что во время похорон люди могли нести мертвых вдоль длинных сооружений, прежде чем похоронить их в одном из захоронений. Археологи считают, что курсусы могли символизировать собой физический указатель пути для мертвых перед тем, как они попадут в загробный мир.

Эти сооружения относятся к середине эпохи неолита межу 8000 и 2000 годами до нашей эры и представляют собой пару длинных узких траншей или рвов, размер которых колеблется от 150 до 200 метров. Самый большой курсус имеет длину 400 метров Фото: IFLS

По словам ученых, восход Солнца прямо за местами захоронений, если смотреть изнутри курсуса в важные моменты года, мог символизировать последнее путешествие умершего человека из страны живых на небеса.

Также авторы исследования указывают на то, что в эпоху неолита у древних людей не было металлических инструментов, а потому для создания невероятных сооружений они скорее всего использовали деревянные лопаты. Учитывая масштаб сооружений, для их строительства требовалось очень много времени и усилий, говорят археологи.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили останки "мега-раптора" и он был в разы больше, чем их показывал Голливуд. Новое открытие ученых в очередной раз перевернуло все что мы знаем о динозаврах, в этот раз коснувшись размеров популярных велоцерапторов. Новая находка говорит о том, что их представители могли иметь огромные размеры.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли загадку меча, который озадачивал десятки лет. Ученые выяснили, что так называемый "Экскалибур", обнаруженный в Испании, имеет исламское происхождение. Этот артефакт нашли похороненным в земле в вертикальном положении, что озадачило ученых.