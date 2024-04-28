Шлях мертвих у потойбічний світ: в Ірландії виявили приховані стародавні споруди (фото)

Науковці використали технологію лазерного зондування ґрунту і знайшли групу рідкісних пам'яток епохи неоліту, які мали ритуальне значення.

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Завдяки лідару, технології, яка використовує лазери для картографування місцевості, археологи змогли знайти приховані структури під землею в Ірландії. Це група з п'яти споруд епохи неоліту, які, як припускають учені, використовували як своєрідний шлях для померлих перед їхнім переміщенням у потойбічний світ. Результати дослідження були опубліковані в журналі Antiquity, пише IFLScience.

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В Ірландії знаходиться багато доісторичних пам'яток, але деякі з них складно виявити, адже вони сховані під шарами осадових порід, які накопичилися за тисячі років. Але за допомогою лідара, який був встановлений на літаку, археологи виявили раніше невідомі п'ять схованих під землею структур, що відносяться до епохи неоліту. Ці споруди відомі як курсуси, їх дуже рідко знаходять в Ірландії.

Ці споруди відносяться до середини епохи неоліту між 8000 і 2000 роками до нашої ери і являють собою пару довгих вузьких траншей або ровів, розмір яких коливається від 150 до 200 метрів. Найбільший курсус має довжину 400 метрів.

Завдяки лідару, технології, яка використовує лазери для картографування місцевості, археологи змогли знайти приховані структури під землею в Ірландії Фото: Live Science

Такі споруди є рідкістю для Ірландії, а тому археологи були здивовані, коли виявили відразу 5 курсів. Вчені точно не можуть сказати, яке справжнє призначення цих споруд, але припускають, що вони мали ритуальне значення.

Принаймні нові знахідки дають деякі підказки щодо їхньої функції. 4 з п'яти споруд розміщені таким чином, що вони вказують на схід Сонця в день літнього сонцестояння, а одна споруда — на схід Сонця в день осіннього рівнодення. При цьому курсиси розташовані поруч із великими стародавніми похованнями.

Тому вчені припускають, що під час похорону люди могли нести мертвих уздовж довгих споруд, перш ніж поховати їх в одному з поховань. Археологи вважають, що курси могли символізувати собою фізичний дороговказ шляху для мертвих перед тим, як вони потраплять у потойбічний світ.

Ці споруди відносяться до середини епохи неоліту між 8000 і 2000 роками до нашої ери і являють собою пару довгих вузьких траншей або ровів, розмір яких коливається від 150 до 200 метрів. Найбільший курсус має довжину 400 метрів Фото: IFLS

За словами вчених, схід Сонця прямо за місцями поховань, якщо дивитися зсередини курсуса у важливі моменти року, міг символізувати останню подорож померлої людини з країни живих на небеса.

Також автори дослідження вказують на те, що в епоху неоліту стародавні люди не мали металевих інструментів, а тому для створення неймовірних споруд вони найімовірніше використовували дерев'яні лопати. З огляду на масштаб споруд, для їхнього будівництва було потрібно дуже багато часу і зусиль, кажуть археологи.

Як уже писав Фокус, вчені виявили останки "мегараптора" і він був у рази більшим, ніж їх показував Голлівуд. Нове відкриття вчених вкотре перевернуло все, що ми знаємо про динозаврів, цього разу торкнувшись розмірів популярних велоцерапторів. Нова знахідка свідчить про те, що їхні представники могли мати величезні розміри.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили загадку меча, який спантеличував десятки років. Вчені з'ясували, що так званий "Екскалібур", виявлений в Іспанії, має ісламське походження. Цей артефакт знайшли похованим у землі у вертикальному положенні, що спантеличило вчених.