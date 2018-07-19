Ryanair отменяет рейсы из-за забастовки бортпроводников

Авиаперевозчик Ryanair отменил все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы 25 и 26 июля.
Об этом сообщает Avianews.com.
Как сообщается, причиной отмены рейсов стала забастовка бортпроводников.
Это затронет около 50 тысяч пассажиров, которые должны были вылететь отмененными рейсами.
Забастовка затронет 24% испанских рейсов, 27% португальских и 31% бельгийских.
Пассажиры, приобретавшие билеты на отмененные рейсы, получили смс-сообщения и электронные письма, в которых компания предложила бесплатно перенести вылет на 7 дней от изначальной даты или вернуть деньги за билеты.
Бортпроводники требуют повышения заработных плат и улучшения условий труда. В то же время в Ryanair отмечают, что зарплата бортпроводника достигает 40 тысяч евро в год, при этом они имеют по 14 выходных ежемесячно и оплачиваемые больничные.
Напомним, Ryanair и Борисполь согласовали расписание полетов.