В Facebook заявили о наличии доказательств попыток российского вмешательства в американские выборы

Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания располагает абсолютно явными свидетельствами попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американское издание Recode.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы", - заявил он в своем интервью изданию.

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"Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - добавил Цукерберг.

По словам Цукерберга, "было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве интернет исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации".

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг передал Конгрессу США полный отчет о методах и способах слежки за своими пользователями.