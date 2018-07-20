После саммита в Хельсинки Россия продемонстрировала новое оружие

В то время как европейские лидеры обсуждают итоги Хельсинского саммита, российские власти не преминули возможностью продемонстрировать свои некоторые новейшие военные разработки, передает CNN.

По словам президента РФ Владимира Путина, новое российское вооружение способно полностью нивелировать оборонную систему НАТО.

На видео, которое было размещено на ресурсе youtube российским государственным новостным агентством ТАСС, Москва продемонстрировала пять модернизированных систем вооружения, а именно: крылатую ракету, способную нести ядерные боеголовки "Буревестник", сверхзвуковую ракетную систему "Авангард", межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", подводный дрон "Посейдон" и сверхзвуковую ракету "Кинжал".

Ранее президент Путин заявлял, что Россия совершила огромный скачок в разработке систем вооружения, которые могут считаться одними из лучших в мире.

Американские военные специалисты, тем не менее, выразили сомнение в эффективности этих систем. По их словам, на данный момент Россия неспособна наладить их серийное производство.

Напоминаем, что ранее президент Путин заявлял о создании в России новейшего ядерного и лазерного оружия.