Трагедия в Таджикистане: автомобиль въехал в группу иностранных туристов

Трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице

На юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах, передает Радио Свобода.

Трое туристов погибли на месте, еще один скончался в больнице. Среди погибших – двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще трое пострадавших были госпитализированы.

Милиция Таджикистана сообщила, что некоторых подозреваемых в наезде обнаружили в селе Торбулок, Хатлонской области. При задержании, двое из них были убиты, а один арестован. Остальные подозреваемые находятся в розыске.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования своим коллегам в США, Швейцарии и Нидерландах, а также пообещал найти виноватых и привлечь к ответственности.

Как сообщалось ранее, на Львовщине квадроцикл протаранил группу из шести человек.