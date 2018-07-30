Власти Индии могут лишить гражданства 4 млн жителей страны

В Индии 4 млн жителей приграничного штата Ассам страны могут лишиться гражданства. Об этом сообщает Independent.

В Индии составляют Национальный регистр граждан, в который вносят имена жителей, которые могут доказать, что они прибыли в государство до 24 марта 1971 года - за день до объявления Бангладеш независимости.

Индийские власти считают, что сотни тысяч людей незаконно въехали в страну из соседнего Бангладеш в течение десятилетий и поселились на северо-востоке страны.

Процесс подачи заявки на включение в реестр начался в 2015 году. Из 32,9 млн заявителей в него включили имена 28,9 млн человек. Таким образом, в окончательный список не попали 4 млн жителей штата.

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Лица, которые не попали в реестр, могут подать апелляции до 30 сентября и доказать свое индийское гражданство. В противном случае они могут быть объявлении нелегальными мигрантами.

Окончательный вариант национального реестра будет опубликован после урегулирования всех спорных моментов.

Напомним, глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери обеспокоен появлением нового маршрута беженцев в Европу. По его данным, все больше мигрантов добираются в Европу по маршруту из Марокко в Испанию.