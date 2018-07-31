Невозможно снять санкции с России за один день, - премьер Италии

Снятие санкций с России связано с выполнением минских соглашений. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Aska News.

"Система санкций против РФ связана с выполнением минских соглашений, невозможно думать об их снятии за один день. Но поскольку мы открыты, мы должны заботиться о том, чтобы эти санкции не повлияли на небольшие российские компании и средний класс, поскольку Италия имеет очень тесные деловые отношения на протяжении длительного времени", - сказал Конте.

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При этом он добавил, что для решения всех спорных проблем необходимо вести переговоры с Россией.

"Если мы хотим решить проблемы, мы должны садиться за стол со всеми. Мы не можем не привлекать Россию", - подчеркнул Конте.

Ранее глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что Рим намерен до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.