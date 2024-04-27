В ISW назвали решающий фактор, от которого зависят будущие победы Сил обороны Украины

По словам аналитиков, некоторые американские чиновники снова возобновили дискуссии о том, что войну в Украине необходимо "заморозить" на линии разграничения.

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Постоянная и продолжающаяся западная помощь станет решающим фактором для успеха будущих контрнаступательных операций Сил обороны Украины. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 26 апреля говорится, что некоторые американские чиновники снова возобновили дискуссии о том, что войну в Украине необходимо "заморозить" на линии разграничения. Они считают, что выделенных 61 млрд долларов не хватить, чтобы Украина смогла освободить оккупированные территории. Правда, аналитики считают, что делать окончательные выводы еще рано.

В ISW заявили, что доставка военной помощи от США займет несколько недель. Кроме того, после того, как Силы обороны получат оружие, им придется использовать мощь, чтобы стабилизировать линию фронта. Особенно это актуально для Авдеевского направления и для района Часового Яра.

Кроме того, по словам аналитиков, прогнозировать масштаб и интенсивность российского наступления летом 2024 года пока рано. Командование РФ оценивает и пересматривает свои планы. Украинские силы должны будут обороняться, чтобы не позволить оккупантам достичь оперативно значимых успехов летом. Позже ВСУ должны будут перехватить инициативу провести контрнаступательную операцию в конце 2024 или в 2025 году.

Также в отчете говорится, что Силам обороны Украины нужно решить свои текущие проблемы с личным составом. Они должны оснастить новые и восстановить старые подразделения. Значительную роль в определении графика операций будут играть временные рамки этих действий.

"Способность Украины вернуть себе всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, в Кремле и в Киеве, и любые дискуссии, которые рассматривают перспективы украинской победы или поражения как заранее определенные результаты, игнорируют то, как все участвующие стороны могли бы динамично изменить ход войны", — заявили аналитики.

Напомним, 26 апреля в Пентагоне объяснили, какое оружие первым поступит в ВСУ. По словам представителя ведомства Патрика Райдера, в пакете помощи США содержится различное оборудование и средства. Для поставки некоторых из них требуется больше времени.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина формирует новые военные бригады. Он призвал союзников производить как можно больше оружия на территории своих государств и своевременно передавать военную помощь Вооруженным силам.