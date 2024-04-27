У ISW назвали вирішальний фактор, від якого залежать майбутні перемоги Сил оборони України

За словами аналітиків, деякі американські чиновники знову відновили дискусії про те, що війну в Україні необхідно "заморозити" на лінії розмежування.

Related video

Постійна і тривала західна допомога стане вирішальним фактором для успіху майбутніх контрнаступальних операцій Сил оборони України. Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 26 квітня йдеться, що деякі американські чиновники знову відновили дискусії про те, що війну в Україні необхідно "заморозити" на лінії розмежування. Вони вважають, що виділених 61 млрд доларів не вистачить, щоб Україна змогла звільнити окуповані території. Щоправда, аналітики вважають, що робити остаточні висновки ще зарано.

У ISW заявили, що доставка військової допомоги від США займе кілька тижнів. Крім того, після того, як Сили оборони отримають зброю, їм доведеться використовувати міць, щоб стабілізувати лінію фронту. Особливо це актуально для Авдіївського напрямку і для району Часового Яру.

Крім того, за словами аналітиків, прогнозувати масштаб та інтенсивність російського наступу влітку 2024 року поки зарано. Командування РФ оцінює та переглядає свої плани. Українські сили повинні будуть оборонятися, щоб не дозволити окупантам досягти оперативно значущих успіхів улітку. Пізніше ЗСУ повинні будуть перехопити ініціативу та провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024 або у 2025 році.

Також у звіті йдеться, що Силам оборони України потрібно вирішити свої поточні проблеми з особовим складом. Вони мають оснастити нові та відновити старі підрозділи. Значну роль у визначенні графіка операцій відіграватимуть часові рамки цих дій.

"Здатність України повернути собі всю свою територію в довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, у Кремлі та в Києві, і будь-які дискусії, які розглядають перспективи української перемоги або поразки як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як усі сторони, які беруть участь, могли б динамічно змінити хід війни", — заявили аналітики.

Нагадаємо, 26 квітня в Пентагоні пояснили, яка зброя першою надійде до ЗСУ. За словами представника відомства Патріка Райдера, у пакеті допомоги США міститься різне обладнання та засоби. Для постачання деяких із них потрібно більше часу.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна формує нові військові бригади. Він закликав союзників виробляти якомога більше зброї на території своїх держав і своєчасно передавати військову допомогу Збройним силам.