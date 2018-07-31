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Главная » Мир » Советница Лукашенко опровергла слухи про его инсульт

Советница Лукашенко опровергла слухи про его инсульт

Советница Лукашенко опровергла слухи про его инсульт
Александр Лукашенко / Фото: Зеркало недели

По словам пресс-секретаря, Александр Григорьевич "находится в абсолютно рабочем режиме"

31.07.18 163
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Советница президента Белоруси Наталья Эйсмонт опровергла сообщения, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом, сообщает Радио Свобода.

"Я могу это прокомментировать только как полный бред. Я даже не понимаю, откуда они это взяли. В субботу у Александра Григорьевича была большая встреча с руководством китайской корпорации  CITIC Group. Это была публичная встреча. Одно слово-чушь – больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится в абсолютно рабочем режиме", - сказала пресс-секретарь президента Беларуси.

Первым про болезнь белорусского президента сообщил российский Telegram-канал "Незыгарь", который специализируется на политических "сливах". Его подхватил украинский сайт Dsnews.ua, сообщив, что Лукашенко не появлялся на публичных мероприятиях с 28 июля.

Наталья Эйсмонт добавила, что видела эту информацию, однако она не отвечает действительности.

Напоминаем, что президент Беларуси Александр Лукащенко увеличил срок безвизового пребывания иностранных граждан в стране до 30 суток.

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