США отказались продлевать паспорта женщин-трансгендеров, - СМИ

Некоторые трансгендерные владельцы паспортов США заявили, что Государственный департамент отказал им в продлении документов даже после того, как заявители уже указали свой пол как женский в ранее утвержденных паспортах.

В конце июня Дэнни Аскини, исполнительный директор адвокатской группы "Лига гендерной справедливости", написала в Твиттере, что ей отказали в продлении паспорта в США и просят доказать ее американское гражданство, а также предоставить доказательства гендерного перехода, пишет Splinter News.

И это несмотря на то что в течение 20 лет у Дэнни был паспорт, в котором было сказано, что она — женщина. Аскини сменила пол в 1998 году в возрасте 16 лет.

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"Нет сомнений в том, что это было преднамеренное действие Госдепартамента, направленное на то, чтобы не признавать мой пол", — сказала Аскини, заявив, что она бежала в Швецию из-за угроз насилия. Трансгендерная женщина смогла получить временный паспорт и благополучно прибыла в Стокгольм.

В Госдепартаменте не отреагировали на вопрос о том, почему уже утвержденный гендерный маркер должен быть отозван.

Аскини считает, что оказалась объектом политического внимания.

"Я считаю, что администрация Трампа или кто-то из Управления паспортного контроля в Сиэтле сделал меня политической мишенью и политизировал процесс получения паспортов", — заявила она. "Их действия и заявления не согласуются с фактическим кодексом, имеющим отношение к трансгендерным людям".

Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.