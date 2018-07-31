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Главная » Мир » РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского

РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского

РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского
На месте Смоленской катастрофы / Фото: Wikimedia/Bartosz Staszewski, PRS Team.net

В России согласны чтобы польские эксперты исследовали обломки президентского самолета, однако утверждается, что его реконструкция может повредить артефакты

31.07.18 13
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Следственный комитет России дал согласие Польше на приезд польских прокуроров и экспертов для обследования остатков президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Wpolityce.

Отмечается, что соответствующее письмо получило польское министерство иностранных дел.

"Польская сторона получила информацию о возможности прибытия представителей польских компетентных органов в Российскую Федерацию, а также предлагает договориться о дате их прибытия с целью принять участие в рассмотрении дополнительных блоков, узлов и элементов конструкции Ту-154М", - говорится в сообщении.

МИД РФ в письме указал, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без ущерба, изменения вида и особых примет.

Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.

Напоминаем, что не так давно РФ отказала Польше в реконструкции разрушенного самолета Качиньского.

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