В среду, 1 августа, резидент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после появления слухов о его инсульте. Телеканал ОНТ показал видеосюжет о сборе урожая зерновых под Минском.

Во время общения с аграриями Лукашенко пошутил о собственной смерти.

"Ты особо не зарекайся! А то меня похоронили сутки назад, то и тебя могут похоронить", - сказал глава Беларуси.

При общении с журналистами президент заявил, что у него нет двойника.

"Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай", - отметил он.

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Напомним, на публике Лукашенко не видели с 28 июля до конца дня 31 июля. Пошли слухи о его инсульте. Первым об этом сообщил российский Telegram-канал "Незигарь". Пресс-секретарь Лукашенко назвала эту информацию "полным бредом".