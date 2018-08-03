Спецпрокурор Мюллер хочет допросить российского певца

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы в США, хочет допросить российского певца Эмина Агаларова. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на адвоката певца Скотта Балбера.

По его словам, сейчас обсуждается возможность встречи Агаларова со спецпрокурором обсуждается, но "неясно, как все сложится".

При этом адвокат не уточнили, планирует ли Мюллер поговорить с отцом певца, Арасом Агаларовым, миллиардером, чей бизнес связывают с Путиным.

Спекрокурор хочет поговорить с певцом о подробностях встречи 9 июня 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, состоявшейся в Нью-Йорке в разгар президентской кампании. Встречу организовал PR-менеджер Роб Голдстоун. Позже он заявил, что действовал по просьбе первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова.

Напомним, 17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

13 июля Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".