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Главная » Мир » В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами
Фото с сайта hs.fi

Пассажиры почувствовали запах дыма

03.08.18 50
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В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел около 16.00, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.

"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу", - рассказал один из пассажиров.

На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал. 

Напомним, одесский аэропорт планируют обновить до 2019 года.

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