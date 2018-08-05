Около 20 человек погибли в результате крушения самолета в Швейцарских Альпах. Об этом сообщает Reuters.

Самолет Junkers Ju-52 времен второй мировой войны авиакомпании JU-Air разбился а западной стороне горы Пиц Зегнас в кантоне Граубюнден. Детали авиакатастрофы на данный момент неизвестны.

Местные СМИ сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника. Все места билеты были выкуплены. Самолет разбился вдребезги, никто не выжил. По данным СМИ, все места в самолете были забронированы.

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Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы тремя самолетами Junkers Ju-52. Они построены в середине прошлого века и были выведены из эксплуатации швейцарских ВВС.

Up to 20 feared dead in Swiss Alps plane crash https://t.co/qsAhxOswPa pic.twitter.com/vn2B18h7rn — Reuters Top News (@Reuters) 5 августа 2018 г.

Напомним, 4 августа в Красноярском крае (Россия) потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 18 человек.