Пьяный россиянин посадил на мель сухогруз у берегов Швеции

В Швеции задержали россиянина, который посадил на мель грузовое судно BBC Lagos. Он управлял кораблем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

"Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Швеци Фредрик Братт.

Судно перевозило пшеницу из Литвы в Испанию. На мель оно село 3 августа неподалеку от шведского города Хельсингборг. У капитана был обнаружен паспорт гражданина РФ

Напомним, в июне погибли 11 человек в результате столкновения катамарана с баржей на Волге. Оказалось, что капитан катамарана был пьяным.